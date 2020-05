Barry Baltus... un drôle d'anniversaire !

Ce dimanche, Barry Baltus fête ses 16 ans...l’âge " légal " pour accéder au championnat du monde Moto3. En septembre 2019, nous étions les premiers à vous annoncer l’arrivée de Barry Baltus en Moto3 au sein du team Redox PriestelGP.

Un rêve qui devenait réalité pour un gamin de 15 ans. Sauf qu’il allait manquer les cinq premiers Grands Prix de la saison à cause de son âge. Mais depuis cette date, beaucoup de choses ont changé...

Comment Barry Baltus vit-il la situation actuelle ? Comment se prépare-t-il pour cette demi-saison ? Comment voit-il "sa saison" ? Autant de questions que nous lui avons posées à distance !

Bonjour Barry. Tu as 16 ans aujourd’hui, un anniversaire que tu n’aurais jamais imaginé fêter de cette manière ?

"J’ai attendu 16 ans. Ça fait longtemps que j’attends 16 ans pour pouvoir rouler et maintenant, je ne peux toujours pas rouler mais c’est mieux de sauver des vies que de rouler alors on attend comme tout le monde, on est confiné à la maison."

Que fais-tu de tes journées, elles ne sont pas trop longues ?

"Je travaille au bois avec mon papa. Il travaille beaucoup, c’est un gros passe-temps, cela fait partie de ma préparation physique aussi parce que c’est dur d’être bucheron. Je travaille avec maman à la maison, je ne vois plus mon coach, Éric Lambert, pour l’instant c’est mieux comme cela. Il m’a donné un programme à respecter et comme je le suis bien, je me sens en forme."

La préparation de la saison qui n’a pas encore commencé, comment se passe-t-elle pour toi?

"Je roule beaucoup à la maison. J’ai la chance d’avoir un circuit personnel chez moi, c’est super bien pour moi. Il y a des gens qui restent confinés chez eux, j’ai la chance d’avoir un grand terrain et de pouvoir m’entraîner, c’est génial. Le temps passe plus vite."

C’est pour toi une manière d’évacuer le stress, la nervosité ?

"Cela faisait longtemps que je n’étais plus monté sur une moto à cause d’une luxation à l’épaule suite à une chute en janvier alors remonter sur la moto c’est l’idéal pour retrouver de bonnes sensations."

Suite à ta luxation à l’épaule, tu vas subir une petite intervention prochainement ?

"En janvier, j’ai été victime d’un crash en moto-cross et je me suis luxé l’épaule. Tout s’est bien remis en place mais récemment lors d’un entraînement elle s’est déboîtée et donc, la semaine prochaine j’irai chez un chirurgien à Anvers pour une petite opération. Rien de grave mais je pense que c’est le bon moment pour ce genre d’intervention et vu que l’on ne connaît pas encore la date de la reprise du championnat, le faire maintenant, lorsque je reviendrai sur les circuits, je serai prêt."

Au départ, tu t’imaginais "rater" cinq Grands Prix, Qatar, Thaïlande, USA, Argentine et l’Espagne, les grands débuts étaient prévus en France, finalement, tu ne vas "rater" qu’un Grand Prix ?

"J’étais prêt à manquer cinq Grands Prix, j’étais bien préparé mentalement pour bien commencer au Mans. Avec tout ce qui se passe, je n’en raterai plus qu’un, mais cela ne change rien, je serai toujours prêt pour le début de la saison, donc, encore une fois, pour moi, cela ne change pas grand chose."

Une seule course a eu lieu, c’était au Qatar. Qu penses-tu de la prestation des rookies et notamment d’Alcoba et Denis Oncu, respectivement septième et douzième ?

"J’étais présent au Qatar. J’étais présent aussi aux tests à Jerez, aux tests au Qatar et au Grand Prix à Losail. Ça m’a fort impressionné d’être en bord de piste. C’est la première fois de ma vie que j’étais en bord de piste et pas sur la moto. J’ai beaucoup appris en bord de piste. Je trouve que c’est magnifique, l’année passée, je me suis battu avec eux, il y a des courses où je les ai battus et ici Alcoba fait septième pour sa première course, je trouve cela magnifique."

Dans le meilleur des cas, le championnat pourrait commencer à Brno où au mieux à Spielberg, un circuit sur lequel tu as roulé à deux reprises en Red Bull Rookies Cup, c’est un avantage pour toi ?

"C’est certain que c’est beaucoup mieux. Si j’avais du commencer sur un circuit comme au Qatar, un circuit que je ne connaissais pas, même si je fais de l’imagerie avant de rejoindre le circuit c’est malgré tout plus facile si je commence sur un circuit sur lequel j’ai déjà roulé auparavant."

Pas de simulateur pour découvrir le circuit ?

"Pas encore..."(sourire)

Que peut-on te souhaiter pour le début de demi-saison qui devrait commencer en Autriche?

"Tout le meilleur. J’espère que la situation va s’améliorer, que l’on pourra revenir bientôt sur la piste pour passer à nouveau de bons moments."

L’idéal pour toi serait déjà de marquer des points dans le scénario auquel tu penses?

"Au vu des résultats obtenus par Oncu et Alcoba au Qatar, j’espère marquer des points et pourquoi pas encore mieux."