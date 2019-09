Barry Baltus pilotera en Moto3 la saison prochaine

C’est une information RTBF : Barry Baltus évoluera l’an prochain en Moto3, la 'troisième division du MotoGP'. Présent en Rookies Cup durant cet exercice, le jeune pilote de 15 ans, depuis mai dernier, évoluera au sein du team Redox PruestelGP.



"Je suis très heureux de l'opportunité qui m'est donné par PrüstelGP. C'est un rêve qui devient réalité de rejoindre le championnat du monde l'an prochain. J'ai travaillé dans ce but depuis que je conduis des motos. Signer mon contrat m'a procuré beaucoup d'émotion et je veux remercier l'équipe de croire en moi, mais je veux aussi remercier mes parents et tous ceux qui m'ont supporté dans cette aventure", a commenté le jeune pilote belge.



Baltus aura pour équipier Jason Dupasquier, également engagé en Rookies Cup cette année.