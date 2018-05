Albert Arenas hérite de la victoire en Moto3 au Mans, Livio Loi 21e

L'Espagnol Albert Arenas (KTM) a remporté le Grand Prix de France en catégorie Moto3, cinquième manche du championnat du monde, dimanche, au Mans. Livio Loi a terminé 21e.

La fin de course a été riche en rebondissements: les deux premiers du championnats du monde, l'Italien Marco Bezzecchi (KTM) et l'Espagnol Jorge Martin (Honda), se retrouvaient au sol après un contact au dernier virage, alors que l'Italien Fabio Di Giannantonio (Honda), qui franchissait la ligne en premier, était pénalisé de 3 secondes pour avoir coupé une chicane et rétrogradait au quatrième rang. La victoire revenait donc à Arenas. L'Italien Andrea Migno (KTM) et son compatriote Marcos Ramirez (KTM) l'accompagnaient sur le podium.

Au championnat, Bezzecchi reste en tête avec 4 points d'avance sur Di Giannantonio. Loi est 22e avec 7 points