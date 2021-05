Un virage raté, une moto qui s’envole : la chute spectaculaire de Vietti en moto 2 - 02/05/2021 Le GP de Jerez a lieu ce dimanche et ce matin, les pilotes étaient de sortie pour le warm-up. Celui-ci a vu quelques chutes se produire mais l'une d'entre elle a été plus spectaculaire que les autres. Celestino Vietti a perdu le contrôle de sa moto dans le virage 7 et a lourdement chuté. Le pilote italien a glissé dans le bac à sable et tapé dans les protections. Sa moto, elle, les a traversé à toute vitesse. La situation est jugée dangereuse puisque la protection des pilotes n'est plus assurée et le drapeau rouge a été agité. Ce n'est pas la première fois que le virage 7 fait parler de lui ce week-end. En effet, lors des séances d'essais libres 3 et 4 de Moto GP ce vendredi, les deux pilotes Honda Marc Marquez et Pol Espargaro ont également chuté dans ce même virage.