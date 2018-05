Nouvelle victoire pour Francesco Bagnaia en Moto2

L'Italien Francesco Bagnaia (Kalex), leader du Championnat du monde en catégorie Moto2, a décroché sa troisième victoire en cinq courses cette saison au Grand Prix de France, sur le circuit Bugatti du Mans, dimanche.

Parti en pole position pour la première fois de sa carrière en Moto2, il a rapidement créé un petit écart sur son premier poursuivant, l'Espagnol Alex Marquez (Kalex), qu'il n'a ensuite eu qu'à gérer.

"Dans les derniers tours, je pense que j'étais plus fort qu'Alex, même si c'était difficile avec mes pneus, a commenté le vainqueur. Finir premier sur ce circuit, qui est l'un de mes préférés, c'est fantastique. Je mène le Championnat pour je ne sais même pas combien de points (25, ndlr)... donc je suis heureux."

Le coéquipier de Marquez, le rookie espagnol Joan Mir (Kalex), monte sur le podium pour la première fois dans la catégorie intermédiaire, après cinq courses seulement.

"Un podium est un bon résultat, même si je m'attendais à mieux, a réagi le champion Moto3 en titre. Je suis quand même heureux, continuons dans cette ligne."

Le grand perdant de cette course est l'Italien Lorenzo Baldassarri (Kalex), contraint à l'abandon suite à une chute et qui recule de la deuxième à la quatrième place au classement des pilotes.

Le Portugais Miguel Oliveira (KTM) et Marquez, qui avait chuté et abandonné lors du précédent GP, en profitent pour s'installer sur le podium provisoire du Championnat.

Fabio Quartararo (Speed Up), huitième, est le premier Français. Jules Danilo (Kalex) se classe vingtième et les "wildcards" Corentin Perolari (Transformiers) et Cédric Tangre (Tech3) respectivement 24e et 27e et dernier.