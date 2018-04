Moto2 : Xavi Vierge en pôle devant Lorenzo Baldassarri

Il l'a fait ! Alors que les conditions météo semblaient empêcher toute amélioration, Xavi Vierge a délogé Lorenzo Baldassarri de la pole position dans les ultimes secondes de la qualification Moto2.

Comme en Moto3, la qualification de la Moto2 a été bouleversée par la pluie. Mais si, dans la petite catégorie, les pilotes avaient pu passer les slicks en début de séance, ceux de la classe intermédiaire n'ont chaussé que les pneus pluie. La piste était cependant plus facile à rouler en début de session, ce qui a donc profité à ceux qui ont mieux négocié la première moitié de la QP.

On pensait donc que Lorenzo Baldassarri avait fait le plus dur en 1'56.408. C'était sans compter sur les derniers instants de la séance et un incroyable Xavi Vierge. Malgré la pluie, l'ancien pilote Tech3 est allé arracher la première pole position de sa carrière au guidon de sa Kalex de l'équipe Dynavolt. L'Espagnol colle même 271 millièmes à Baldassarri, qui était déjà parti deuxième au Qatar.

Le coéquipier de Fabio Quartararo, Danny Kent, s'est également illustré dans les dernières secondes, et le Britannique sera troisième sur la grille demain. Le vétéran Mattia Pasini ouvrira la deuxième ligne devant le jeune Jorge Navarro et l'ex-pilote MotoGP Sam Lowes. Le Britannique fait office de premier pilote KTM puisqu'il devance Miguel Oliveira d'un rang. Alex Marquez et la Tech3 de Remy Gardner ferment la marche de cette troisième ligne.

Leader du championnat, Francesco Bagnaia a manqué de longues minutes à cause d'un problème technique. Handicapé par ce temps perdu, l'Italien n'a pu réaliser que le quinzième meilleur temps devant Brad Binder, Joan Mir, Hector Barbera et Romano Fenati. Déception pour le clan français : Fabio Quartararo partira vingt-huitième, un mètre devant Jules Danilo.