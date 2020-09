Moto2 : Victoire de Luca Marini, qui s'envole au championnat

Luca Marini a remporté dimanche à Barcelone sa 3e victoire de la saison en championnat Moto2, portant son avance au championnat sur Enea Bastianini à 20 points.

L'Italien, demi-frère de Valentino Rossi, a devancé le Britannique Sam Lowes et l'Italien Fabio di Giannantonio.

Parti en pole-position, Marini, 23 ans, a lutté pendant toute la course avec Sam Lowes mais a pris la tête à deux tours de la fin avant de s'échapper.

"C'était une course étrange car avec la température basse je pensais que le pneu arrière ne réagirait pas bien. Quand Lowes m'a dépassé j'ai vu qu'il usait beaucoup son pneu arrière et je suis resté derrière en mettant la pression. Dans les trois derniers tours, il a commencé à faire des erreurs et j'ai pu le repasser", a déclaré Luca Marini après sa victoire.

. Classement de la course de Moto2 du GP de Catalogne disputée dimanche sur le circuit de Montmelo (4,627km).

1. Luca Marini (ITA/Kalex) les 23 tours en 38:11.103 soit 159,9 km/h de moyenne

2. Sam Lowes (GBR/Kalex) à 0.981

3. Fabio di Giannantonio (ITA/Speed Up) à 4.399

4. Jorge Navarro (ESP/Speed Up) à 5.608

5. Joe Roberts (USA/Kalex) à 5.797

...

Classement du championnat de Moto2:

1. Luca Marini (ITA) 150 points

2. Enea Bastianini (ITA) 130

3. Marco Bezzecchi (ITA) 114

4. Sam Lowes (GBR/Kalex) 103

5. Jorge Navarro (ESP/Speed Up) 79