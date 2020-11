Moto2 : Première victoire pour Remy Gardner au Portugal, Bastianini champion

L'Australien Remy Gardner a remporté dimanche sa première victoire en catégorie Moto2 lors du Grand Prix du Portugal, l'Italien Eenea Bastianini étant lui couronné champion du monde 2020.

Remy Gardner, le fils de Wayne Gardner champion du monde en 500cc en 1987, a terminé détaché après avoir dépassé dans les derniers tours l'Italien Luca Marini qui termine 2e au championnat. Marini est lui-même le demi-frère de Valentino Rossi, septuple champion du monde en catégorie reine.

"Ma première victoire. C'est très émotionnel. Je suis arrivé en me disant +c'est mas dernière course, je n'ai rien à perdre+. Dans les derniers tours, j'ai vu que j'avais une bonne vitesse, je suis resté derrière Luca (Marini) et je l'ai passé", a déclaré Gardner, 22 ans, qui était parti en pole position sur la grille. Il termine 6e au championnat du monde.

Le Britannique Sam Lowes, qui avait lui aussi encore une chance d'être sacré, termine 3e de cette dernière manche et du championnat.

Tant Bastianini que Marini vont progresser l'an prochain en MotoGP avec l'écurie Ducati-Avintia.

"C'était une saison fantastique mais difficile. Aujourd'hui je suis champion du monde et c'est incroyable. Ce n'était pas possible de gagner aujourd'hui mais je termine 5e et je ne sais pas quoi dire d'autre", a confié Bastianini, 22 ans, natif de Rimini.