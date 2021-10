Moto2 Emilie-Romagne : Barry Baltus 17e, Sam Lowes vainqueur

Le Warétois Barry Baltus (NTS RW Racing GP) a terminé 17e dimanche du Grand Prix d'Émilie-Romagne Moto2 à Misano, en Italie, seizième manche de la saison.

Si Baltus s'était encore illustré dimanche matin sur une piste humide avec le 4e temps du Warm-Up, les conditions étaient totalement sèches pour la course. Parti en 25e position, le jeune pilote belge (17 ans) a de nouveau fait preuve d'un bon rythme et a terminé la course à la 17e place.

La course a été marquée par la chute de l'Espagnol Raul Fernandez (Kalex KTM Red Bull Ajo) alors qu'il venait de remonter de la 10e à la première place. Un résultat qui aurait pu lui permettre de passer en tête du championnat. Une place qui est donc toujours occupée par son équipier australien Remy Gardner, qui a terminé 7e après une pénalité pour avoir provoqué la chute du Thaïlandais Somkiat Chantra (Kalex Honda Team Asia). Gardner compte 18 points d'avance à deux manches de la fin.

Parti en pole, le Britannique Sam Lowes s'est imposé pour la troisième fois de la saison, emmenant un doublé pour l'équipe belge MarcVDS avec la deuxième place arrachée sur le fil par son équipier espagnol Augusto Fernandez.

En Moto3, l'Italien Dennis Foggia (Honda) est remonté de la 14e position sur la grille pour remporter le Grand Prix - son 6e podium d'affilée - et prolonger la lutte pour le titre en Moto3.

Mieux, il se rapproche de 30 à 21 points du leader espagnol Pedro Acosta (KTM), 3e de la course derrière son équipier et compatriote Jaume Masia (KTM).

Le "rookie" Acosta, âgé de 17 ans, aura une deuxième chance de coiffer la couronne - et Foggia de l'en empêcher - lors de la 17e manche sur 18 cette saison, le GP de l'Algarve à Portimao, au Portugal, le 7 novembre.