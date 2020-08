Moto2: Bastianini gagne encore en République tchèque

L'Italien Enea Bastianini (Kalex) a remporté sa deuxième victoire de rang, après l'Andalousie, lors du Grand Prix de République tchèque, quatrième manche de la saison de Moto2, sur le circuit de Brno dimanche.

Il prend du coup la tête du championnat avec 15 points d'avance sur son dauphin italien Luca Marini (Kalex).

"Mon départ (de la troisième position sur la grille, ndlr) a été excellent. J'ai pris la tête dès le premier tour et j'ai attaqué au maximum", a-t-il raconté. Voyant le Britannique Sam Lowes (Kalex) revenir en fin de course, "j'ai poussé à 100% dans les cinq derniers tours pour garder une petite distance."

Lowes, le plus rapide des essais libres mais qui n'avait plus connu les places d'honneur depuis 2016, et l'Américain Joe Roberts (Kalex), auteur de la pole position et de son premier podium en Mondial, accompagnent Bastianini sur la boîte.

L'ancien leader du championnat, le Japonais Tetsuta Nagashima (Kalex), ne termine que 11e après des qualifications ratées, terminées avec le 21e chrono seulement.

Les pilotes enchaînent immédiatement sur deux manches en Autriche, sur le Red Bull Ring de Spielberg, les 16 et 23 août.