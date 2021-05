Moto2 : Barry Baltus, des débuts encourageants au Mans !

Moto2 : Barry Baltus, un nouveau défi... - Moto2 - 21/03/2021 Après une première saison et quatorze départs en Moto3, Barry Baltus découvre le Moto2 avec l'équipe néerlandaise, NTS RW Racing GP. Sa morphologie imposait naturellement ce passage dans la catégorie intermédiaire. Un nouvel apprentissage pour le pilote Zélos/Classic 21 qui sera encore le benjamin sur la grille de départ du Grand Prix du Qatar, le prochain week-end. En changeant de catégorie, Barry Baltus s'attend à un défi physique beaucoup plus intense. Le Moto3 et le Moto2 n'ont rien en commun ce que confirme notre compatriote :" Une Moto3 développe 60 chevaux, pèse 60 kilos et atteint une vitesse maximale de 220-230 km/h en bout de ligne droite. Une Moto2 est plus puissante, 145 chevaux, plus lourde, 130 kilos et plus rapide, on frôle les 300km/h en bout de ligne droite. La concentration est extrême." Pour dompter au mieux sa nouvelle monture, Barry Baltus s'est astreint à une préparation physique de forçat avec son coach sportif, Eric Lambert, une référence dans le milieu sportif. Musculation, footing, athlétisme, vélo, VTT et moto sur le circuit Jules Tacheny à Mettet, un programme qui pourrait vous donner la nausée. Pendant plus de trois mois, Barry a sué pour aborder cette saison 2021 dans des conditions optimales. L'objectif est atteint !