Moto2 : 22e place pour Barry Baltus au Grand Prix de Catalogne

Le Belge Barry Baltus (NTS RW Racing GP) a terminé à la 22e place ce dimanche du Grand Prix de Catalogne Moto2, septième manche du championnat du monde. Le jeune Héronnais de 17 ans a ainsi conclu son troisième week-end de course complet consécutif.

Sur le circuit de Barcelone, Barry Baltus n'a pas pu profiter en début de course de sa 26e place sur la grille de départ, sa meilleure position depuis qu'il est en Moto2. Auteur d'un envol moyen, le Belge s'est retrouvé rapidement au 30e rang avant de remonter progressivement. 28e à 17 tours de la fin, 26e à 9 tours de l'arrivée grâce à un meilleur rythme, le Héronnais a finalement croisé le drapeau à damier 22e en profitant de la chute d'Ogura et de l'accrochage entre Di Giannantonio et Garzo.

Le Grand Prix de Catalogne Moto2 a été remporté par le poleman, l'Australien Remy Gardner (KTM Red Bull Ajo). Le leader du championnat a devancé son équipier Raul Fernandez et Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing). De quoi porter son avance à 11 points sur Fernandez.

La prochaine course aura lieu au Sachsenring, en Allemagne, le 20 juin.