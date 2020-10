Moto 2 : 2e victoire consécutive pour Lowes, Bastianini en tête du championnat

Le Britannique Sam Lowes a remporté dimanche la course Moto2 du Grand Prix d’Aragon, une semaine après sa victoire au Grand Prix de France mais c’est l’Italien Enea Bastianini, 2e dimanche, qui prend la tête du championnat à quatre épreuves de la fin.

Lowes a profité de la chute dans les derniers tours du leader Marco Bezzecchi pour gagner devant Bastianini qui a coiffé sur la ligne l’Espagnol Jorge Martin après une lutte acharnée.

"Le rythme de Bezzecchi était très rapide mais cela a fini par lui nuire et je suis maintenant en position de me battre pour le championnat", a déclaré le pilote britannique, 30 ans, qui remporte ainsi sa 5e victoire en Moto2.

Le leader du championnat avant cette course, l’Italien Luca Marini, a lui aussi chuté et se retrouve désormais relégué à la 3e place du championnat. Autre chute notable, celle de l’Italien Fabio Giannantonio alors qu’il venait de prendre la tête au 10e tour de la course.

Bastianini, parti en 12e position sur la grille, compte désormais 2 points d’avance sur Sam Lowes, les trois premiers se tenant désormais en 5 points.

La prochaine manche aura de nouveau lieu sur le circuit de Motorland Aragon à Teruel, le dimanche 25 octobre.