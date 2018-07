L'Italien Bagnaia gagne le GP des Pays-Bas et creuse l'écart au championnat

Le leader du championnat, l'Italien Francesco Bagnaia (Kalex), a remporté le Grand Prix des Pays-Bas en Moto2, dimanche, à Assen.

Parti en pole, Bagnaia a fait toute la course en tête. Il s'est imposé avec 1.748 sur le Français Fabio Quartararo (Speed Up). L'Espagnol Alex Marquez (Kalex) a pris la troisième place à 2.179. Le Portugais Miguel Oliveira (KTM), plus proche poursuivant de Bagnaia au championnat, a dû se contenter de la sixième place.

Après 8 épreuves sur 19, Bagnaia, 144 points, porte son avance sur Oliveira à 16 longueurs.