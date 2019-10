Deuxième victoire de suite pour Luca Marini

L'Italien Luca Marini, demi-frère de Valentino Rossi, a remporté sa deuxième victoire de suite dimanche en catégorie Moto2 lors du Grand Prix du Japon, devançant le Suisse Thomas Lüthi.

Alex Marquez, qui est lui le jeune frère du sextuple champion du monde MotoGP Marc Marquez, a terminé 6e et reste en tête du championnat du monde alors qu'il reste trois épreuves à disputer.

Luca Marini, parti en pole position, a mené dans les premiers tours de la course avant de se faire rattraper et doubler par Lüthi. Il est ensuite parvenu à le repasser dans les derniers tours et à préserver son avance jusqu'à la ligne d'arrivée.

"J'étais très rapide depuis le début du weekend mais je devais économiser mes pneus en début de course", a souligné Marini, 22 ans, qui inscrit ainsi sa 3e victoire en Moto2 après avoir déjà remporté le GP de Thaïlande il y a deux semaines.

Le 3e est l'Espagnol Jorge Martin qui monte pour la première fois cette saison sur le podium en Moto2 après avoir remporté le titre en Moto3 l'an passé.

Grâce à sa 2e place dimanche, Tom Lüthi passe en deuxième position au classement provisoire du championnat du monde et compte désormais 36 points de retard sur Alex Marquez.

"C'est bien de remonter sur le podium", a souligné le pilote suisse, revenu cette saison en Moto2 après une saison décevante en MotoGP.