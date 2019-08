Brad Binder fête joliment son anniversaire et fait triompher KTM à domicile

Brad Binder (KTM) s'est offert un joli cadeau d'anniversaire. Le jour de ses 24 ans, le Sud Africain a remporté le Grand Prix d'Autriche de Moto2. Et comme il aime partage son bonheur, il a permis à KTM de gagner à domicile.



Alex Marquez (Kalex) a pris la deuxième place et fait la bonne affaire au championnat. Jorge Navarro (Speed up) est monté sur la troisième marche du podium.



Luca Marini (Kalex) et Enea Bastianini (Kalex), en lutte pour la deuxième place, n'ont pas terminé la course. Le demi-frère de Valentino Rossi a voulu trop en faire et a perdu le contrôle de sa moto. Il a fauché son compatriote et les deux pilotes ont fini dans le bac à gravier.