Baldassarri regoûte à la victoire en Moto2 à Jerez

Lorenzo Baldassarri (Kalex) s'est imposé dans le Grand Prix d'Espagne de Moto2, disputé sur le circuit de Jerez.



L'Italien, auteur de la pole et meilleur temps du Warm Up, s'est montré dominateur. Après un départ prudent, il a pris la tête à 21 tours de la fin et n'a plus vraiment été inquiété par le Portugais Miguel Oliveira (KTM), son plus proche rival. Son compatriote Francesco Bagnaia (Kalex), leader du championnat, complète le podium.



Alex Marquez (Kalex), en lutte pour le podium, a chuté alors qu'il restait 13 tours à parcourir.



Baldassarri n'avait plus gagné en Moto2 depuis sa seule victoire à Saint Marin en 2016.