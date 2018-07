Alex Marquez prolonge chez Marc VDS

Álex Márquez sera toujours en championnat du monde Moto2 l'an prochain. L'Espagnol a prolongé son contrat avec l'équipe Estrella Galicia 0,0 Marc VDS.

Alex Marquez n'ira pas en catégorie MotoGP, du moins pas en 2019. Si son nom était cité sur le marché des transferts, il était dans l'incertitude et n'allait a priori pas disposer d'une machine suffisamment compétitive. Son frère, Marc, l'a alors convaincu de rester une année de plus en Moto2.

C'est donc dans la structure Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, avec qui il évolue depuis ses débuts en Moto2 en 2015, qu'Alex effectuera sa cinquième saison consécutive dans la catégorie intermédiaire, la huitième de sa carrière au niveau mondial.

"Je leur suis très reconnaissant de la confiance qu’ils m’accordent, a déclaré Marquez après avoir mis son coup de stylo sur le contrat. L’an prochain il y aura beaucoup de changements dans la réglementation, beaucoup de nouveautés. Je pense que ça permettra de continuer à grandir en tant que pilote et de me préparer à mon objectif, celui de monter en MotoGP. Je suis très motivé à l’idée de faire partie de ce projet et nous donnerons tout pour gagner le titre de champion du monde Moto2."

Par ces mots, on a presque l'impression que Marquez est déjà en train d'abdiquer quant à ses chances d'être couronné cette année. Toujours en quête d'une victoire en 2018, l'Espagnol est pour l'instant troisième au classement général, dominé par Miguel Oliveira et Francesco Bagnaia, sur qui il a 35 points de retard.

Marc van der Straten est persuadé que son poulain sera "un candidat au titre de champion du monde Moto2, comme c’est d’ailleurs déjà le cas cette saison. Alex démontre qu’il a le talent et le potentiel pour se battre aux avant-postes. Cette signature va nous permettre de travailler sur la durée et la continuité d’un projet qui, au côté d’Estrella Galicia 0,0, offre la possibilité à nos pilotes de suivre une carrière sportive dans une ambiance familiale et dans un environnement compétitif et professionnel au plus haut niveau".

