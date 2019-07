Alex Marquez gagne en Allemagne et reprend la tête du général

Alex Marquez (Honda) a remporté la course Moto2 du GP d'Allemagne disputée dimanche sur le circuit du Sachsenring (3,7 km) et a repris la tête du classement provisoire du championnat du monde au Suisse Thomas Lüthi.

Le frère du quintuple champion du monde MotoGP Marc Marquez avait réalisé la pole position mais n'a pris la tête de la course qu'au 5e tour avant de s'échapper et de faire le trou sur ses poursuivants.

Il s'agit de la 4e victoire cette saison pour l'Espagnol de 23 ans qui avait chuté lors de la précédente course aux Pays-Bas.

"Je me suis senti bien dès le début. Mon départ était mauvais mais je suis ensuite revenu et j'ai pu creuser un bon écart", a-t-il déclaré.

Il a devancé le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et le local de l'étape Marcel Schrotter (Kalex). L'Espagnol Iker Lecuona (KTM), qui a lutté jusque dans les derniers mètres de la course pour une place sur le podium, est tombé peu avant de franchir la ligne d'arrivée et n'a pas été classé.

Thomas Lüthi (Kalex) a terminé 5e après s'être vu infliger une pénalité lui imposant une trajectoire allongée après avoir sorti son adversaire espagnol Xavi Vierge (Kalex). Il passe du même coup à la 2e place du championnat à 8 points de Marquez.

Classement du Grand Prix d'Allemagne, 9e épreuve du championnat MotoGP catégorie Moto2:

1. Alex Marquez (ESP/Honda) les 28 tours en 39:35.101 soit 155,7 km/h de moyenne

2. Brad Binder (AFS/KTM) à 1.208

3. Marcel Schrotter (GER/Kalex) à 1.630

4. Fabio Di Giannantonio (ITA/Speed Up) à 4.116

5. Thomas Lüthi (SUI/Kalex) à 5.191

Record du tour: Alex Marquez 1:24.317 (156,7 km/h de moyenne, nouveau record)

Classement du Championnat du monde Moto2 après 9 manches sur 19:

1. Alex Marquez (ESP/Honda): 136 points

2. Thomas Lüthi (SUI/Kalex): 128

3. Augusto Fernandez (ESP/Kalex): 102

4. Lorenzo Baldassarri (ITA/Kalex): 97

5. Jorge Navarro (ESP/Speed Up): 97

6. Marcel Schrotter (GER/Kalex): 97