Alonso limité à 50 tours et frustré aux 500 miles d'Indianapolis

Alonso : "La F1 ne me manque pas pour l'instant, devant la télé à la maison, c'est plus relax !"... Fernando Alonso a mis un terme (provisoire ?) à sa carrière de pilote de Formule 1 en novembre dernier après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Le double Champion du Monde espagnol affirme que la F1 ne lui manque "pas vraiment pour l'instant", mais n'exclut toutefois pas de revenir par la grande porte en 2020... Avant cela, il rêve de devenir le deuxième pilote après Graham Hill à s'emparer de la "Triple Couronne" (victoire en F1 à Monaco, aux 24 Heures du Mans et aux 500 Miles d'Indianapolis) le 26 mai prochain.