Vigneron sur le départ d'Alonso : "Un monument qui s'en va et une place qui se libère"

Fernando Alonso a annoncé qu'il ne serait plus en F1 la saison prochaine. Gaëtan Vigneron analyse cette information qui va chambouler le monde de la F1. Mais notre spécialiste F1 n'est pas surpris outre mesure par le départ du pilote espagnol. "Cela fait quelques années qu'il essaie de retrouver le chemin de la victoire avec McLaren (son dernier succès remonte à 2013 en Catalogne). Ça ne marche pas et malgré son engagement total, on sentait quand même une certaine amertume et un peu de résignation. Il part sans avoir pu ajouter un 33e bouquet de vainqueur à son palmarès. Avec McLaren, cela aurait encore pris du temps. Il s'est rendu compte qu'il valait mieux mettre le cap sur une autre discipline".

"Un personnage entier, politique aussi"



Après 17 années au plus haut niveau, Fernando Alonso va laisser un vide. "Qu'on l'apprécie ou pas, c'est un tout tout grand champion, un des meilleurs pilotes de l'histoire de la F1. Il n'a que deux titres mondiaux. Il a parfois fait des mauvais choix et parfois il a simplement eu un manque de réussite. Il est incroyablement bon dans la gestion de la course et dans l'analyse d'un Grand Prix. C'est aussi un personnage entier, politique aussi. C'est très difficile d'être son équipier parce que - comme tous les grands - il voulait tout le temps tirer la couverture à lui".



"Peut-être une bonne nouvelle pour Stoffel"



Son départ va libérer un baquet et redistribuer les cartes en vue de la saison prochaine. "C'est sûr que cela aura des répercussions sur le marché des transferts. C'est un monument qui s'en va et une place qui se libère. Ce qui n'était pas nécessairement prévu. Cela risque de facilité un petit peu les choses pour Stoffel Vandoorne qui n'a pas répondu à toutes les attentes chez McLaren. Je vois mal l'écurie de Woking remplacer ses deux pilotes. C'est donc peut-être une bonne nouvelle pour Stoffel qui a beaucoup souffert dans l'ombre de l'Espagnol mais qui aura aussi certainement beaucoup appris à son contact."