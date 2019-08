Victoire de la matière grise Mercedes

Et encore un Grand-Prix passionnant.

Un duel somptueux entre les 2 meilleurs pilotes actuels qui a relégué les autres au rang de figurants.

Seules 4 voitures ont terminé dans le même tour et les Ferrari pointaient à plus d’une minute du vainqueur.Les Rouges ont dû se contenter d’un petit débat interne pour le dernier ticket sur le podium.



Hamilton, lui, a démontré qu’il restait bien la référence.

Battu en qualifications par Verstappen et par son équipier Bottas, il s’est d’abord occupé de ce dernier au départ avant de s’attaquer à un plus gros morceau.

Une tentative audacieuse mais infructueuse sur la piste puis c’est le stratège Mercedes, James Vowles, qui a pris le relais en misant sur un second arrêt. Le seul moyen, pensait-t-il, de pouvoir passer Verstappen sur le tortueux tracé hongrois.

Une stratégie risquée que même Toto Wolff et Hamilton lui-même mettaient en question.



Pour réussir pareil pari, il faut pouvoir compter sur un pilote exceptionnel.

21 secondes de retard à combler en 21 tours, c’est 21 tours qualifs à aligner sans aucun droit à l’erreur.

Lewis a exécuté le plan à la perfection, cravachant comme il peut le faire quand il se trouve face à un défi de taille.

Faut aussi bien sûr une voiture à la hauteur.

On a vu là que la Mercedes restait supérieure aux autres.

Et si Red Bull avait riposté en adoptant la même tactique, Verstappen serait ressorti derrière. Horner en est le premier convaincu. Max n’avait donc plus le choix des armes et devait juste espérer que ses pneus tiennent jusqu’au bout ou que Lewis commette une erreur.



Cela dit Verstappen a prouvé qu’il serait sans doute la seule menace réelle pour le quintuple champion du monde.

D’autant que Red Bull est souvent plus performant en deuxième partie de saison. Que le châssis conçu par Adrian Newey a bien évolué.

Que le moteur Honda n’a vraiment plus rien d’un moteur de GP2 comme le décrivait Fernando Alonso. Soit dit en passant, si l’espagnol s’était monté plus respectueux avec les japonais, il aurait peut-être eu la chance de rebondir chez eux pour un retour en F1 qui apparaît bien compromis aujourd’hui.



Et puis parce ce que Verstappen est dans une forme éblouissante.

Sur les 4 derniers Grand-Prix, il a marqué 81 points pour 63 à Hamilton.

Quels sont les atouts du belgo-néerlandais ?

Outre son talent naturel hors normes, il a cette incroyable confiance en lui que seuls les tout grands ont, cette combinaison jeunesse et expérience avec déjà une cinquième saison à 21 ans seulement, cette capacité à être focalisé sur sa discipline depuis toujours et encore et toujours et puis cette Red Bull taillée pour lui et son style de pilotage avec un team qui lui est entièrement dévoué.



Certaines pistes, comme Monza par exemple, conviendront moins à la RB 15 mais d’autres comme Singapour ou le Mexique, offriront d’autres belles opportunités.



En imaginant que Ferrari trouve aussi à l’occasion des terrains de jeu plus favorables et l’on peut se préparer à 9 autres épreuves passionnantes...

À défaut peut-être de véritable suspense pour le titre.

Hamilton vogue vers un sixième sacre et n’est plus qu’à 10 victoires des 91 de Michaël Schumacher.Un chiffre qui a longtemps paru hors de portée.



D’ici là, place à la pause estivale et quelques jours de repos bienvenus pour recharger nos batteries.

On se retrouvera pour le Grand-Prix de Belgique.