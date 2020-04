Vettel veut aussi participer aux courses virtuelles de F1

Formula 1 Esports Series - Course 3 - GP Chine - 19/04/2020 Le championnat du monde de Formule 1 virtuel reprend du service, ce week-end. En effet, ce dimanche les spectateurs pourrons assister au Grand-Prix de Chine. Et à l’occasion de cette troisième manche, six pilotes engagés dans le championnat réel seront de la partie ainsi que notre gardien national Thibaut Courtois.