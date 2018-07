Vettel : "Une petite erreur de ma part, toutes mes excuses à l'équipe"

Parti à la faute ce dimanche en Allemagne, Sebastian Vettel a perdu la tête du championnat du monde au profit de Lewis Hamilton, vainqueur sur le tracé de Hockenheim.

Sebastian Vettel (GER/Ferrari), abandon au 52e tour: "Je pense que c'était une petite erreur, avec un énorme impact sur la course, parce que nous nous abandonnons là-dessus. Mais ce n'est pas comme si ce soir, j'aurai du mal à m'endormir à cause de ce que j'ai fait de mal. C'est décevant parce que jusque-là, tout se passait bien, mais nous aurions pu nous passer de la pluie. Nous avions une voiture solide, je pense que nous pouvons être plus confiants que n'importe qui d'autre pour le reste de la saison. C'était un week-end très positif. Ce sont des choses qui arrivent, et ce n'était qu'un de ces moments, c'est mon erreur. Toutes mes excuses à l'équipe, ils ont tout bien fait. Je tenais la victoire dans mes mains".

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 2e: "Je pense que pour Lewis, la voiture de sécurité est arrivée au meilleur moment. Il est resté en piste et j'ai dû m'arrêter. Nous nous sommes un peu affrontés, après le départ de la voiture de sécurité. Je n'ai pas réussi à le dépasser, puis on m'a dit de minimiser les risques, ce que je comprends. En tant que pilote, bien sûr que vous visez la victoire. Quand Sebastian est sorti, j'ai pensé que j'avais une bonne chance. Mais en considérant la situation de l'équipe dans son ensemble, c'était un résultat parfait pour nous en Allemagne, notre Grand Prix à domicile, donc c'est un bon week-end au final".

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari), 3e: (sur la demande de son équipe de laisser passer Vettel) "Nous avons certaines règles, mais ce n'était pas assez clair. J'avais de la vitesse et évidemment c'était dans un moment de la course où ce n'était pas idéal. En fin de compte, cela n'a pas beaucoup changé le résultat. C'était une course délicate avec la pluie et c'était assez glissant à certains endroits. J'ai eu une petite frayeur en prenant un tour à une Sauber, au freinage, et Valtteri en a profité pour me dépasser. Ce n'était pas une course facile. Je suis heureux d'en finir mais aussi un peu déçu. Je prends les points et nous essaierons encore la prochaine fois".