Vettel "trempé, mais heureux" après sa première victoire de la saison

Sebastian Vettel n'avait plus remporté le moindre succès depuis 23 Grands Prix, c'est désormais de l'histoire ancienne : le pilote Ferrari a renoué avec la victoire ce dimanche sur le circuit urbain de Marina Bay, à Singapour, grâce essentiellement à une stratégie audacieuse qui l'a vu rentrer aux stands plus tôt que ses adversaires.

"Je suis trempé, mais je suis très heureux !, a blagué Sebastian Vettel après avoir remporté la 53ème victoire de sa carrière lors du Grand Prix le plus éprouvant de la saison pour les pilotes. C'était une super course, je tiens à remercier toute l'équipe. Le début de la saison a été difficile, mais ces dernières semaines, nous sommes revenus dans le coup. Je suis très fier de tout le boulot accompli par l'équipe. Je veux aussi remercier les fans, parce que je n'ai pas été au top de ma forme ces derniers temps, et j'ai reçu énormément de messages d'encouragement. Cela m'a donné de la force, de la confiance en moi."

Le quadruple Champion du Monde allemand a procédé à son changement de pneus obligatoire après 20 des 63 tours du Grand Prix de Singapour, et l'audacieuse stratégie de la Scuderia Ferrari a payé... puisque cela lui a permis de passer devant son coéquipier Charles Leclerc et le Britannique Lewis Hamilton.

"Je me suis dit que c'était peut-être un peu trop tôt, parce que je n'étais pas certain que mes gommes pourraient tenir le coup jusqu'à l'arrivée, a repris Sebastian Vettel. J'ai tout donné en quittant les stands, parce que j'avais vu que les deux voitures devant moi n'étaient pas rentrées... mais j'étais malgré cela très surpris de me retrouver devant eux après les différents changements de pneus ! Cela n'a pas été facile ensuite de gérer mes gommes, j'ai dû faire quelques dépassements assez osés pour garder cet avantage."