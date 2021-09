Vettel sur le GP de Spa : « Rouler sans rien voir c’est de la stupidité, plus de l’adrénaline ! »

En arrivant dans le paddock de Zandvoort, tous les pilotes étaient unanimes : la décision de ne finalement pas disputer le GP de Belgique dimanche dernier était la bonne. Les projections d’eau dégagées par les monoplaces rendaient la visibilité nulle.



Pour Sebastian Vettel, il aurait été irresponsable de prendre la piste. "Si vous savez avant d’entamer quelque chose que la sécurité n’est pas assurée, cela n’a aucun sens de le faire. Sans pluie quand on roule, on sait tous qu’il y a un certain niveau de risque, mais tout se fait en connaissance de cause. On maîtrise les risques que l’on prend. Mais si vous n’y voyez rien, comme c’était le cas dimanche dernier, cela n’a plus rien à voir avec du frisson ou de l’adrénaline, c’est juste stupide. Si quelque chose de grave arrivait sachant que cela aurait pu être évité, on aurait tous regretté."



Daniel Ricciardo confirmait les propos de Sebastian Vettel : "Il y a eu un certain nombre d’accidents récemment à Spa. C’est une piste où vous ne voulez pas amener le danger de manière inutile et une chose est sûre, si on avait roulé, on aurait poussé les choses trop loin."