Vettel s'impose devant un Hamilton revenu des enfers sur ses terres, Vandoorne 12ème

Le quadruple Champion du Monde allemand a devancé son principal rival dans la lutte pour la couronne mondiale, Lewis Hamilton (Mercedes), et son coéquipier Kimi Raikkonen (Ferrari). Les deux derniers nommés se sont accrochés dès le départ, ce qui a obligé le Britannique à se lancer dans une formidable course poursuite pour remonter dans le classement.

Valtteri Bottas (Mercedes), encore en tête à quelques tours de l'arrivée, n'a pas été en mesure de résister aux attaques de ses adversaires à cause de pneus à l'agonie et a fini quatrième, devant Daniel Ricciardo (Red Bull). Vainqueur dimanche dernier en Autriche, Max Verstappen (Red Bull) a été contraint à l'abandon en toute fin de Grand Prix.

Bien aidé par la monté en piste de la safety car à deux reprises (suite à la sortie de route de Marcus Ericsson et à l'accrochage entre Romain Grosjean et Carlos Sainz ), Lewis Hamilton a réussi à remonter de la 18ème à la deuxième place pour limiter la casse : huit points séparent désormais les deux quadruples Champions du Monde au classement du championnat, toujours emmené par Sebastian Vettel .

Un départ cauchemardesque pour Lewis Hamilton

En pole position de son Grand Prix national pour la quatrième fois consécutive, Lewis Hamilton (Mercedes) n'a pas pris un départ idéal et s'est fait dépasser d'entrée de jeu par son grand rival dans la course au titre Sebastian Vettel (Ferrari) et son coéquipier Valtteri Bottas (Mercedes).

En bagarre pour la troisième place avec Kimi Raikkonen (Ferrari), le Britannique a été percuté par le Finlandais qui a loupé son virage (Iceman écopera plus tard de dix secondes de pénalité) et a rétrogradé en queue de peloton avant d'entamer une folle remontée : en moins de dix tours, le quadruple Champion du Monde a dépassé... douze adversaires pour remonter en sixième position.