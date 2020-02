Vettel reste "le premier choix" pour Ferrari, pas Hamilton

Vettel : Quelle année difficile, je suis heureux que ça se termine ! - 01/12/2019 Sebastien Vettel a terminé 5ème du GP d’Abou Dhabi, dernière course de la saison. Une année qui aura été très éprouvante pour l’allemand. Cette année a été très difficile pour toute l’équipe. Je suis heureux qu’on soit à la fin. On a vraiment encore beaucoup de boulot pour 2020. Il y a eu des erreurs de mon côté et certaines du côté du team. À Monza par exemple j’aurais pu faire beaucoup mieux sans mon erreur, et puis il y a certains GP où les choses ont tourné de manière injuste comme au Canada (où Vettel a perdu la victoire après une pénalité), d’autres où l’on a manqué de chance comme en Russie. Mais je suis en F1 depuis assez de temps pour savoir que quand la performance de la voiture n’y est pas, ce genre de choses vous arrive plus facilement. Il faut élever notre niveau et je suis sûr qu’on renversera la tendance. On a également eu une saison très difficile en termes d’arrêts au stand, mais je ne peux pas blâmer les mécanos. Ils sont impliqués, passionnés et ils donnent tout ce qu’ils peuvent