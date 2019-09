Vettel part en tête-à-queue et met Stroll en danger, Gasly évite de peu le Canadien

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), alors quatrième du Grand Prix d'Italie, est parti en tête-à-queue à la fin du sixième tour dans la dernière chicane de l'Autodromo di Monza et est remonté en piste d'une manière très dangereuse, en traversant la piste de droite à gauche.

Le Canadien Lance Stroll (Racing Point) est parti dans le bac à graviers en tentant de l'éviter, et a lui-même mis en danger Pierre Gasly (Toro Rosso) lors d'une manœuvre quasiment similaire. Le Français a été obligé de faire un détour par l'autre bac à graviers pour éviter la collision...

Sebastian Vettel a écopé d'un stop and go de dix secondes et a été contraint de repasser par la voie des stands pour changer son aileron avant et ses pneus. Lance Stroll a lui été pénalisé d'un drive through.