Vettel : "Le premier tour, c'était le moment crucial de cette course"

Sebastian Vettel (Ferrari) a remporté dimanche à Spa-Francorchamps le GP de Belgique de Formule 1, devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull). L'Allemand revient ainsi à 17 unités du Britannique au championnat du monde.

"Le premier tour, c'était le moment crucial de cette course. Le départ, bien sortir du premier virage, c'est ce qui m'a lancé. Le timing était parfait. J'avais réfléchi toute la nuit à comment j'allais réussir à passer Lewis. J'étais vraiment très heureux", a détaillé Vettel à notre micro.

"On a donné tout ce qu'on pouvait ce week-end, mais ils étaient plus rapides. Cela fait un petit temps d'ailleurs qu'ils le sont. On doit réussir à accomplir du meilleur boulot chaque week-end. Ce week-end-ci, ce n'était pas suffisant. La bagarre continue, et c'est bien pour ce sport. Je pense vraiment que ce n'est pas une mauvaise chose pour la F1. On doit continuer à tout donner", a lui expliqué Hamilton.

La satisfaction était par contre présent sur le visage de Max Verstappen : "Je suis très heureux, on ne s'attendait pas à ce résultat. Mais quand des choses pareilles se passent autour de vous, alors, un podium, c'est possible. A certains moments, je me sentais un peu seul en piste, mais monter sur le podium, c'est très bien."