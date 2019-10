Vettel le plus rapide lors de la deuxième séance d’essais libres au Mexique

Sebastian Vettel (Ferrari) a dominé la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix du Mexique, 18e des 21 rendez-vous de la saison en Formule 1, vendredi sur l’Autodrome Hermanos Rodriguez à Mexico. Le pilote allemand a signé le temps de 1 : 16.607 au terme des 4,304 kilomètres du tracé.

Vettel a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull/1 : 16.722) et son équipier monégasque Charles Leclerc (1 : 17.072). Les deux pilotes Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas (1 : 17.221) et le champion du monde britannique Lewis Hamilton (1 : 17.570), complètent le top-5.

La troisième séance se déroulera samedi (17h-18h belges) avant les qualifications (20h-21h). Le départ de la course sera lui donné dimanche sur le coup de 20h10.

Max Verstappen reste sur deux victoires au Mexique, circuit sur lequel Hamilton a remporté la saison dernière son cinquième sacre mondial.

Dimanche, il y a d’ailleurs une probabilité de voir Hamilton remporter sa sixième couronne, et ainsi devenir le deuxième pilote le plus décoré de l’histoire de la F1 derrière Michael Schumacher (7). Pour ce faire, il devra marquer 14 points de plus que son équipier Bottas, sur lequel il compte 64 unités d’avance.