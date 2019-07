Vettel : "La F1 doit arrêter de penser à se remplir les poches, gardons les circuits historiques !"

Parti depuis la dernière place sur la grille, Sebastian Vettel a effectué une impressionante remontée lors de son GP national. L’allemand a franchi la ligne à une inespérée 2ème position transformant les tribunes d’Hockenheim en stade de foot à chaque dépassement. Malheureusement pour Vettel, il apparaît de plus en plus évident que la manche allemande ne figurera plus au calendrier en 2020.



"Il y a tellement de soutien, de passion ici. Il ne faut pas que ce GP disparaisse. Nous ne devrions pas aller où les dirigeants de la F1 "ouvrent leurs poches" et reçoivent beaucoup d'argent de la part des gouvernements. Cela veut dire qu’on arrête de courir sur des circuits historiques. C’est bien de continuer à venir en Allemagne, en Grande-Bretagne. C’est super que la France soit revenue au calendrier. On ne devrait pas laisser tomber des GP comme l’Espagne et l’Allemagne. C’est vrai que c’est palpitant de découvrir de nouveaux endroits mais bon… Ce n’est pas moi qui dirige la discipline, mais c’est du court terme de penser à se remplir les poches aujourd’hui au lieu de privilégier la santé de la discipline et son avenir."