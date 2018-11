Vettel: "La différence ne s'est pas faite sur une course"

La saison de Formule 1 s'est terminée ce dimanche à Abu Dhabi par une dixième victoire de Lewis Hamilton. L'ambiance de cette fin de saison était bonne. A l'image de deux premiers au championnat du monde.

Sébastian Vettel, Ferrari: "La situation est très claire depuis longtemps. On savait que les deux titres étaient perdus alors qu’il restait trois Grands Prix à disputer, et les écarts sont conséquents, tant chez les pilotes que chez les constructeurs. Et quand c’est le cas, c’est qu’il y a une raison à cela. On peut parfois vivre une mauvaise course et rejeter la faute là-dessus, mais ici, la différence ne s’est pas faite sur une course."

Le quintuple champion du monde, Lewis Hamilton, prend toujours autant de plaisir en course: "En équipe, nous devons être très fiers du boulot que nous avons réalisé cette année. J’espère que vous vous rendez compte du plaisir que je prends derrière le volant ! Je voulais vraiment terminer la saison comme j’espère débuter 2019."