Vettel joue gros ce week-end

Voilà à nouveau 2 Grand-Prix qui vont s’enchaîner en une semaine.



Première étape, Hockenheim et son circuit reprofilé pour la dernière fois en 2002.



Fini de voir les F1 se lancer à travers les forêts locales et place à un tracé plus conventionnel qui a néanmoins conservé le fameux Stadium ou Motodrom et son atmosphère de stade de football.



Le plus fou, c’est que l’épreuve allemande est loin d’avoir assuré son avenir. Il y a même de fortes chances de voir le Grand-Prix d’Allemagne disparaître du calendrier en 2020. Alors que Mercedes joue à domicile et vise un quatrième succès consécutif à Hockenheim.

L’an dernier, c’est le régional de l’étape qui aurait dû s’imposer. La ville natale de Sebastian Vettel, Heppenheim, n’est qu’à 45 kilomètres du circuit. Après avoir signé la pole, le pilote Ferrari était en tête de la course avant d’aller lamentablement se planter dans le Stadium à 16 tours de la fin.



Depuis, la machine s’est enrayée et le quadruple champion allemand n’a plus gagné qu’une seule fois. En Belgique au mois d’août. Beaucoup trop peu pour un pilote Ferrari qui pensait pouvoir jouer le titre. Surtout après les essais hivernaux très prometteurs. Et ce n’est pas sa dernière bévue à Silverstone qui va arranger les choses.

D’autant qu’elle s’ajoute à une série d’autres erreurs. La pression sera maximale sur Vettel ce week-end. Ça peut l’enfoncer encore ... ou être le déclic salvateur. Pour cela, pas le choix, faut gagner et reprendre le leadership dans l’écurie par rapport à Charles Leclerc qui reste sur une série de 4 podiums.



Et puis bien sûr, on n’oubliera pas Max Verstappen, troisième du championnat, devant les Ferraris, dont la Red Bull Honda continue à progresser.

Le week-end s’annonce passionnant.



En route donc puisque c’est en voiture que nous rallions le tracé allemand.



Un petit 5 heures de route avant, tout de suite en arrivant, les premières interviews.



On vous tient au courant via nos rendez-vous quotidiens sur le site sports de la RTBF.

À très vite.