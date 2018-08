Vettel : "Je n'aime pas le mot 'célébrité', ni ce qu'on y associe"

Sebastian Vettel, l'un des deux derniers candidats au titre cette saison, s'est exprimé en conférence de presse jeudi à Spa-Francorchamps pour préfacer le Grand Prix de Belgique. Gaëtan Vigneron en a profité pour poser trois questions au quadruple Champion du Monde de Formule 1.



Bonjour Sebastian, peut-on dire qu'après avoir passé quelques années à, disons, forger votre caractère chez Ferrari, vous avez maintenant tous les ingrédients nécessaires pour devenir Champion du Monde avec les Rouges ?

"Je l'espère, oui, c'est vrai que quand j'ai rejoint l'équipe, il était temps de procéder à quelques changements. Depuis lors, nous avons très bien travaillé pour rendre l'équipe plus forte, en accélérant notre rythme de développement, et en s'assurant de pouvoir rester très compétitifs tout au long de la saison. Je pense qu'il s'agit là des domaines principaux dans lesquels nous devions progresser pour être capables de lutter pour le titre jusqu'au bout."



Êtes-vous d'accord si je dis que durant la première moitié de la saison, Ferrari avait peut-être le meilleur rythme, le meilleur package, mais que Mercedes a réussi à se surpasser pour pointer en tête des deux championnats ?

"Je ne sais pas, je pense que lors de certaines courses, nous étions les plus forts, mais qu'on n'a pas réussi à gagner pour une raison ou une autre. Mais il y a aussi d'autres courses où ce sont eux qui étaient les plus forts, et qu'ils n'ont pas gagné pour une raison ou une autre. Je pense donc que de ce point de vue, on est plus ou moins à égalité ! Je pense que le plus important, c'est que juste avant le début de l'été, Mercedes était au-dessus du lot, mais qu'à la fin de l'été, ou en tout cas juste avant le break estival, nous avions réussi à revenir à leur hauteur. En Hongrie, je pense que nous étions un petit peu plus forts qu'eux, sur le sec en tout cas. Mais comme je l'ai déjà dit, je pense que ce sera très serré jusqu'à la fin, et la clé pour nous, ce sera de tout le temps répondre au rendez-vous et de saisir toutes les opportunités qui se présenteront à nous."



Et enfin, nous vivons aussi une bagarre entre deux personnages très différents. Lewis est un jet-setter, il est people, et vous, c'est tout le contraire : est-ce important pour vous d'être plus considéré comme un sportif que comme une célébrité ?

"Je ne me soucie pas vraiment de savoir comment on me considère. Je n'essaie pas d'être une célébrité. Je suis fier d'être un sportif, Si les gens me voient comme ça, tant mieux, mais je pense que tout le monde peut vivre de la manière qu'il préfère, c'est vrai que Lewis et moi nous sommes assez différents, mais d'un autre côté, nous partageons la même passion, et donc, on peut dire que nous avons beaucoup de choses en commun ! Mais je n'aime pas le mot "célébrité" et je n'aime pas vraiment tout ce qu'on associe à ce mot. Je suis bien plus heureux en tant que "sportif"."