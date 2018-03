Vettel : "J'ai prié pour avoir une safety car, on a eu de la chance !"

Sebastian Vettel (Ferrari) a remporté, comme l’an dernier, le Grand Prix d’Australie, première épreuve de la saison 2018 de Formule 1. Le quadruple Champion du Monde allemand a profité des circonstances de course - et du déploiement de la safety car virtuelle – pour prendre l’avantage sur Lewis Hamilton (Mercedes) à la faveur du passage par les stands.

"Tout s’est bien passé, mais il est vrai que nous avons eu de la chance avec cette safety car, a déclaré Sebastian Vettel, interrogé par son ancien coéquipier Mark Webber sur le podium. J’espérais un meilleur départ, mais cela n’a pas marché comme je le voulais. J’ai dû me contenter de la troisième place à ce moment-là, et avant les premiers passages par les stands, j’ai commencé à perdre le contact avec Lewis et Kimi. J’étais en difficulté avec mes pneus (ultra tendres, NDLR), et cela s’est mieux passé dès que j’ai chaussé les gommes tendres. Je priais pour que la safety car monte en piste, et quand j’ai vu la Haas de Romain Grosjean arrêtée, j’ai eu un rush d’adrénaline ! Quand je suis remonté en piste devant Lewis, je savais qu’il aurait du mal à me dépasser. Il a essayé de me mettre sous pression, et ce n’est que lors des cinq derniers tours que j’ai pu me mettre à l’aise et prendre un peu plus de plaisir !"