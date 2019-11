Vettel et Leclerc - © Twitter - F1

Vettel et Leclerc s’accrochent et offrent la 3e place du championnat à Verstappen - Formule 1 -... Ce dimanche se déroulait l’avant-dernière manche de la saison de Formule 1 sur le tracé d’Interlagos, au Brésil. Les pilotes n’ont pas été en reste au niveau du spectacle. Le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton attirait tous les regards, ce qui a peut-être rendu les pilotes Ferrari jaloux. Au 66e tour de l’épreuve brésilienne, alors que la voiture de sécurité venait de se retirer, Charles Leclerc a débordé Sebastian Vettel. L’Allemand a voulu riposter, mais les deux bolides rouges se sont touchés juste avant un freinage. Abandon donc pour Leclerc et Vettel. Conséquence : Verstappen, vainqueur de la course, s’installe au troisième rang général derrière Hamilton et Valtteri Bottas… mais devant Leclerc et Vettel. La saison 2019 se terminera dans deux semaines sur le tracé d’Abu Dhabi.