Vettel et Leclerc jouent au rugby, Hülk et Ricciardo jouent les mamys dans le Zapping F1 - © RTBF

Vettel et Leclerc jouent au rugby, Hülk et Ricciardo jouent les mamys dans le Zapping F1 - Formule... Dans ce nouveau Zapping F1, on retrouve Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg dans un duel très particulier, les premiers "essais" de Sebastian Vettel et Charles Leclerc sur un terrain de rugby, une course de caisses à savon au Japon ou encore un Max Verstappen tout penaud… Le tout sur un ton très décalé et pas franchement sérieux évidemment !