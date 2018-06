Vettel domine les troisièmes et derniers essais libres, Vandoorne 18e

La lutte entre les Mercedes et les Ferrari s'annonce très ouverte sur le Red Bull Ring de Spielberg qui accueille dimanche le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, la 9e des 21 manches du championnat du monde. Samedi en début d'après-midi, l'Allemand Sebastian Vettel et sa Ferrari ont signé le meilleur chrono de la 3e et dernière séance d'essais libres en 1:04.070 sur les 4,318 km du circuit. Il a devancé de 29/1000 de seconde son grand rival Lewis Hamilton (1:04.099). Le Britannique, champion du monde en titre et leader du championnat, avait dominé les deux premières séances vendredi (en 1:04.839 puis en 1:04.579). Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) a signé le 18e temps de la séance de samedi (1:05.837, à 1.767 seconde de Vettel).

Derrière, Vettel et Hamilton, on retrouve les Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) 3e (1:04.270) et Kimi Räikkönen (Ferrari) 4e (1:04.470), soit 134 et 400/1000 derrière Vettel.

Les Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo pointent au 5e et 6e rang. Le Néerlandais a réussi un meilleur tour en 1:04.791. Celui de l'Australien a été mesuré en 1:04.891.

La seconde McLaren, celle de l'Espagnol Fernando Alonso, apparaît au 14e rang (1:05.448).

La séance de qualification se déroulera samedi entre 15h00 et 16h00.