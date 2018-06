Vettel domine le GP du Canada avec un 50e succès et passe en tête du championnat, Vandoorne 16e

Sebastian Vettel a remporté le troisième Grand Prix de sa saison, le 50e de sa carrière, dimanche lors du GP du Canada, 7e manche du championnat du monde de Formule 1. L'Allemand de Ferrari a fait la course en tête du début à la fin sans jamais être inquiété. Une victoire conjuguée à la 5e place de Lewis Hamilton qui permet à Vettel de reprendre la tête du championnat du monde avec un petit point d'avance sur le Britannique de chez Mercedes.

La deuxième place est revenue à Valterri Bottas (Mercedes) et la troisième à Max Verstappen (Red Bull) qui ont ainsi répliqué le résultat de la séance de qualifications de samedi. Daniel Ricciardo (Red Bull), auteur du meilleur tour en course (1:13.885), s'est classé quatrième devant Hamilton et Raikkonen.

Mis à part l'accident entre Brendon Hartley et Lance Stroll lors du premier tour, les émotions ont été rares au cours de cette manche nord-américaine.

Côté belge, Stoffel Vandoorne a connu une nouvelle course compliquée et n'est jamais monté au dessus de la 15e place. Il terminera finalement 16e alors que son équipier Fernando Alonso a connu des problèmes de fiabilité et a été contraint à l'abandon.

La 8e manche se déroulera à l'occasion du Grand Prix de France sur le circuit du Castellet le 24 juin.