Vettel dernier et Leclerc privé de Q3, qualifs catastrophiques pour Ferrari à Hockemheim

La fiabilité a joué des tours à Ferrari en qualifications du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. Les deux monoplaces ont connu des problèmes et Sebastian Vettel et Charles Leclerc n'ont pas pu défendre pleinement leur chance.



La malchance continue de s'acharner sur Sebastian Vettel. Chez lui en Allemagne, le pilote Ferrari voulait relever la tête après plusieurs Grand Prix compliqués.



Dans le coup depuis le début du week-end, il a de nouveau été frappé par la guigne lors des qualifications. L'ancien champion du monde a été trahi par son moteur en Q1. Vettel n'a même pas eu l'occasion de réaliser le moindre tour de piste et a donc été éliminé. Il s'élancera en fond de grille ce dimanche.



La série noire s'est prolongée en Q3 avec Charles Leclerc. Il n'est jamais sorti du box et partira en 10e position.