Vettel absent, Leclerc tempère, Kubica amer,… débriefing d'un jeudi à Abou Dhabi

Le petit monde de la F1 a posé le pied à Abou Dhabi pour le dernier rendez-vous de l'année. Les 20 acteurs du championnat du monde en découdront une dernière fois dimanche pour clôturer la saison 2019, mais avant cela, place à la traditionnelle journée média. Et dans le paddock de Yas Marina, une absence remarquée, celle de Sebastian Vettel. L'allemand, devenu papa pour la troisième, ne fera son apparition à Abou Dhabi que demain pour les premières séances d'essais libres. En attendant, les médias n'ont évidemment pas manqué de questionner son équipier Charles Leclerc sur l'incident du Brésil où les deux Ferrari s'étaient accrochées en fin de course.



Autre sujet de discussion du jour : la titularisation de Nicholas Latifi chez Williams. Le canadien récupérera donc le baquet laissé vaquant par Robert Kubica et clôture ainsi le marché des transferts, puisque toutes les équipes ont leur duo de pilote 2020.