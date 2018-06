Vettel a "perdu la voiture", Bottas espère que "la chance va tourner"

Responsable de l'accrochage avec Valtteri Bottas (Mercedes) au tout début du Grand Prix de France de Formule 1, ce qui a neutralisé la course pendant cinq tours, l'Allemand Sebastian Vettel, qui a perdu toute chance de s'imposer dans l'incident, est revenu sur celui-ci après avoir rallié l'arrivée à la cinquième place.

"Mon départ était trop bon et je n'ai pas pu l'utiliser", a expliqué le pilote Ferrari qui a perdu la première place du championnat au profit du vainqueur du jour, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes).

"Je me suis retrouvé à tenter de m'éloigner (de Lewis Hamilton devant lui, ndlr) mais, avec peu d'adhérence, j'ai perdu la voiture dans le premier virage et malheureusement Valtteri a essayé de reprendre sa position et je l'ai percuté. C'est dommage pour lui parce qu'il n'avait vraiment rien fait de mal et pour nous car nous aurions pu faire mieux. Heureusement, nous avons pu tous les deux continuer mais ça n'est pas grande journée et certainement pas un bon départ. Après, j'ai essayé de couper à travers le peloton, littéralement, et de ne pas perdre de temps. J'aurais pu terminer avec aucun point (il en a marqué dix, NDLR) après mon erreur. Maintenant, on regarde devant nous."

"C'est dommage parce que nous avions une voiture solide aujourd'hui, comme le montre le résultat de Lewis, a de son côté commenté Valtteri Bottas. Mais ma course a été perdue au premier virage. J'étais à l'extérieur et je savais que le fait de garder cette ligne me mettrait à l'intérieur pour le deuxième virage. Puis, soudain, j'ai reçu un coup par derrière, j'ai eu une perforation et j'ai endommagé mon plancher. Après cela, c'était difficile car la voiture était assez endommagée. Je suppose qu'aujourd'hui n'était tout simplement pas ma journée. D'une certaine façon, cela résume ma saison jusqu'à présent. Je vais garder la tête baissée, travailler dur et j'espère que la chance tournera un jour ou l'autre. Je pense qu'il est temps."