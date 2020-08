Verstappen, vainqueur à Silverstone : "Une super journée... et une super stratégie !"

Auteur d'une course parfaite, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a décroché sa première victoire de la saison à l'occasion du Grand Prix du Septantième Anniversaire de la Formule 1 disputé ce dimanche sur le circuit de Silverstone et a ainsi mis un terme à l'hégémonie Mercedes.

Brillant au niveau de sa gestion des pneus, Max Verstappen a également réalisé le dépassement parfait sur Valtteri Bottas (Mercedes) pour prendre la tête de l'épreuve peu après la mi-course, dans la foulée du premier de ses deux changements de gommes.

"En début de course, j'ai essayé de mettre les Mercedes sous pression, et ils ont été obligés de rentrer rapidement aux stands, a analysé après le Grand Prix Max Verstappen. La voiture avait vraiment un bon rythme, et j'ai pu tout donner du début à la fin. On a vraiment passé une super journée... grâce à notre super stratégie ! Tout a été parfait de notre côté, on a réalisé une course incroyable. Mais j'avoue que je ne la voyais pas venir, cette première victoire à Silverstone ! On n'a pas tous les jours l'opportunité de battre les Mercedes. On va bien la fêter celle-ci !"