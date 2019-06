Verstappen sort, Bottas détruit sa Mercedes, après-midi mouvementé en Autriche - © Tous droits réservés

GP d'Autriche : Verstappen et Bottas dans le mur, le débrief' du vendredi - Formule 1 - 28/06/2019 Place aux premiers tours de roues ce vendredi sur le circuit de Spielberg. Deux séances d'essais libres marquées par plusieurs sorties dont celles plus conséquentes de Max Verstappen et Valtteri Bottas. Les premiers crashs, le meilleur temps de Charles Leclerc cet après-midi et la volonté de certaines équipes de repasser aux pneus 2018, voilà les thèmes du débriefing de ce vendredi.