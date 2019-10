Verstappen puni, Leclerc s'élancera en pole position au Mexique, violente sortie de Bottas

Deuxième pole position pour Verstappen au GP de Mexique, Hamilton limite la casse, violente sortie de route de Bottas - © PEDRO PARDO - AFP

Crash de Valteri Bottas - Grand Prix du Mexique, F1 - 26/10/2019 Énormément d'animation lors des qualifications de ce Grand-Prix du Mexique. Alors que la Q3 battait son plein et que les principaux candidats se rendaient coup pour coup, une violente sortie de route de Valteri Bottas a émaillé la séance. Au final, le Finlandais s'en sort indemne et c'est Max Verstappen qui en profite pour rafler la pole position. Deuxième pole en carrière donc pour le Batave, qui en a profité pour améliorer le record de la piste (1:14:758) et qui s'élancera depuis la première ligne en compagnie du pilote Ferrari, Charles Leclerc.