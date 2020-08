Verstappen : "Pour être franc, c'était une course un peu ennuyeuse"

Intraitable, Lewis Hamilton a laissé peu de chances à ses adversaires ce dimanche durant la septième manche de la saison, le Grand Prix de Belgique 2020 sur le tracé de Spa-Francorchamps. Valtteri Bottas et Max Verstappen ont complété le podium.

"C'était une course un peu ennuyeuse pour être franc. On ne pouvait pas totalement pousser vu l'état des gommes. Je ne me suis pas beaucoup amusé. Nous n'avions pas le rythme des Mercedes, je m'y attendais cela dit. Ricciardo termine juste derrière nous, la Renault fonctionnait bien apparemment. On a terminé au rang qu'on imaginait, mais ça reste un week-end positif. Parfois tu t'amuses, parfois tu t'ennuies un peu. L'avant de la course n'était pas très excitante je pense, la bagarre se tenait derrière. On va essayer de pousser un maximum, mais concurrencer Mercedes cette saison, c'est très difficile", a précisé Verstappen à notre micro.