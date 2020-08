Verstappen : "Mon circuit préféré ? Spa-Francorchamps !"

Valtteri Bottas (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique, 7e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Spa-Francorchamps (7,004 km).

Le chrono de 1 min 44 sec 493/1000 de Bottas, qui a subi une crevaison en fin de séance, le place 69/1000 devant son équipier Lewis Hamilton et 81/1000 devant Max Verstappen (Red Bull), dans un top 3 très serré.

"On se déplace de circuit en circuit, mais une chose reste : l'absence de supporters. L'atmosphère sera bien différente, c'est dommage. Nous devons l'accepter et être heureux de pouvoir piloter malgré tout. Spa, c'est un des plus beaux circuits du monde, c'est mon préféré. Je garde une grande connexion avec la Belgique car la moitié de ma famille, à commencer par ma mère, est belge. J'ai passé de nombreuses années ici. Quand j'ai un peu de temps, je reviens voir ma famille ici", a indiqué Verstappen à notre micro.