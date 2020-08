Verstappen met fin à l'hégémonie Mercedes et s'offre le Grand Prix du 70ème Anniversaire de la F1

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a brillamment remporté le Grand Prix du Septantième Anniversaire de la Formule 1 disputé ce dimanche sur le circuit de Silverstone, théâtre du premier Grand Prix de l'histoire de la discipline en 1950.

Le pilote de 22 ans a réalisé un authentique exploit en devançant les Mercedes du Britannique Lewis Hamilton, deuxième à 11.326 secondes, et du Finlandais Valtteri Bottas, troisième à 19.231 secondes, pour aller décrocher son neuvième succès en F1.

>> Verstappen : "Une super journée... et une super stratégie !"

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui a procédé à un seul changement de pneus au contraire de ses adversaires, a terminé à une très belle quatrième place (+29.289), devant le Thaïlandais Alex Albon (Red Bull), cinquième (+39.146).

Vainqueur ici même du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche dernier, Lewis Hamilton conserve la tête du classement général (107 points) avec trente longueurs d'avance sur Max Verstappen (77). Valtteri Bottas rétrograde à la troisième place avec 73 unités.

Max Verstappen, quatrième sur la grille de départ, a opté pour une stratégie différente de celle de ses adversaires : parti en gommes dures, il s'est rapidement emparé de la troisième place de l'Allemand Nico Hülkenberg (Racing Point) et a réussi à rester dans le sillage des Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, partis respectivement depuis les première et deuxième positions en pneus médiums.

Max Verstappen a ensuite profité des déboires pneumatiques des Flèches d'Argent pour s'emparer de la première place, grâce à une attaque très tranchante sur Valtteri Bottas, après son premier changement de gommes.

Malgré un deuxième changement de pneus plus tardif du côté de Lewis Hamilton, qui en a profité pour s'offrir la deuxième place aux dépens de Valtteri Bottas, Max Verstappen a réussi à contenir la remontée du sextuple Champion du Monde sans trop de difficultés pour s'adjuger son premier succès de la saison après quatre Grands Prix remportés par les pilotes Mercedes.

Le sixième rendez-vous de la saison, ce sera déjà dimanche prochain, le 16 août, sur le circuit de Barcelone.