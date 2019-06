Dans ce nouveau Zapping F1, on retrouve Max Verstappen, Pierre Gasly, Daniil Kvyat en pleine nature, on découvre comment Carlos Sainz a rapidement réussi à se faire adopter chez McLaren et on prend la direction de l'Afrique du Sud où David Coulthard a une nouvelle fois prouvé qu'il avait de beaux restes... Le tout sur un ton très décalé et pas franchement sérieux évidemment !